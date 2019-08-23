今年夏天透過四方交易(熱火、快艇、七六人與拓荒者)從七六人跳槽熱火的吉米巴特勒，如今恐怕要不爽了！根據《邁阿密先驅報》爆料，熱火以4年1.4億美元頂薪合約簽下巴特勒的同時，也曾允諾他會挖來另外一名球星搭配，結果呢？

事實上面對今夏自由市場接連拋出震撼彈，熱火幾乎除了招募吉米巴特勒，幾乎是一無所獲，雖然先前傳出熱火跟巫師要求交易明星後衛畢爾，卻因巫師沒有打算交易畢爾無奈告吹，也就代表熱火開給巴特勒無法兌現的「空頭支票」。

如此一來，熱火新球季預計排出卓拉吉奇、威特斯、吉米巴特勒、威斯洛與阿德巴約的先發，這套陣容雖有機會在實力較差的東區闖進季後賽，卻不太可能爭冠，熱火也將陷入到底應該進入重建，還是努力爭搶季後賽門票的兩難處境。

只是千萬別忘了，吉米巴特勒可不是那種乖乖任由球隊高層或教練擺佈的球星，過往他在公牛、灰狼和七六人等隊，都跟年輕隊友大鬧不和，也把球隊氣氛弄到烏煙瘴氣，如今熱火又沒做到給予巴特勒的承諾，接下來就看他怎麼鬧了！

(中時電子報)