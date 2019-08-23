（11:47更新 新增氣象局預報內容）
輕颱「白鹿」來勢洶洶，國家災害防救科技中心根據氣象局資料最新研判，白虎今天晚上接近台灣，明天侵台風雨最大，其中台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣，將面臨7級風衝擊。
國家災害防救科技中心今發布3張白鹿影響台灣分析圖表示，根據氣象局預報資料分析，白鹿颱風7級暴風半徑，將於明(24日)上午接觸台灣東南部陸地，影響台灣最劇烈時間為24日整天。
國家災害防救科技中心在其中一張圖上，畫出7級暴風半徑影響區域，分別為台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣，並說，將有強降雨及強降風。
中央氣象局預估，明天上午台灣東南部及恆春半島首當其衝，會受到白鹿7級暴風圈衝擊外，花東地區及南部山區會出現局部性大豪雨。
根據停班停課標準(颱風假標準)，依照氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達到7級風或陣風達到10級風，地方首長可發布發布停止上班上課。
(中時電子報)
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