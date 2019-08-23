遊客順利返回台灣本島。(楊漢聲攝)

遊客順利返回台灣本島。(楊漢聲攝)

白鹿颱風逐漸逼近台灣，雖然台東一大早仍是豔陽高照，但往返台東綠島及蘭嶼的交通船23日上午在海面上來回不停穿梭，疏運離島的2000多民旅客，趕在交通船停駛前撤離外島，預計23日中午過後交通船將停航。

輕度颱風白鹿位置在台北的東南方以每小時26公里速度，向西北進行，中央象局於今天清晨5時30分發布海上颱風警報，預估23日下午將發布陸警報，屆時白鹿颱風暴風圈將影響整個台東海域。

下船旅客提著大包小包行李，有旅客說，雖然颱風逼近但海面上風浪並不大，只是颱風打亂了整個行程，讓他們提早返台，也幸好有候補上船班，否則颱風一來綠島旅遊可能變成「關島」之旅了。

23日上午台東交通船業者為疏運旅客共加開綠島往台東7航次，疏運2000多名旅客返回台東；蘭嶼加開1航次疏運百餘旅客返回台東，預計中午前會將所有旅客輸運完畢。另外富岡漁港的漁民也趕緊將漁船駛入港內用繩索固定，避免颱風來時船隻遭受損壞。

(中時 )