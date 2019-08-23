棄土案二審判決逆轉無罪，苗栗縣長徐耀昌出面回應。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌1998年任頭份鎮長期間因涉及違法濫開棄土證明，共圖利業者1291萬多元，一審被台北地院依《貪汙治罪條例》判刑9年、褫奪公權6年，全案上訴二審，高等法院歷經6年審理後，23日宣判逆轉無罪，徐耀昌上午出面回應了。

徐耀昌表示，案子前前後後20多幾年，這個真的很煎熬，今天終於把心中的大石頭放下來，那未來也只有好好的認真為苗栗盡心盡力的打拚，報答大家對我的這個關心，真的用最感恩的心謝謝大家。

徐耀昌說，22年來給我們的生活壓力真的很大，今天還我一個清白，首先要感謝高院審判長、法官明察秋毫，能夠很認真的細看案子，整個過程中說實在的我們沒進一顆泥沙，沒有拿人一毛錢，更沒喝過花酒、吃過一頓飯，莫名其妙的檢察官起訴，然後一審也是烏龍的判決，我真的對台灣的司法心灰意冷。

他表示，這次的高院的審理，我是覺得說，他很認真的在審理，哪怕說這些細項的部分，不光很認真的看、很認真的聽當事人的陳述之外，那他們的用心，讓我感受到台灣的司法還是真正存在的，未來我們還是得要很認真的做每件事情，我會希望說從政的這些好朋友能夠在自己的職務上，除了認真的為民服務，所謂的圖利跟為民服務，真的是一線之隔，大家把自己嚴守分際之外，一定要好好的做好依法行政的重責大任。

(中時 )