新北市政府衛生局接獲大西洋飲料股份有限公司主動通報7月4日及7月18日製售寶特瓶裝之「蘋果西打（2000mL）」產品，經民眾客訴反映有懸浮物的情形，衛生局今（23）上午召開記者會，宣布3月5日至8月18日生產的同規格產品，於8月24日前完成下架，預計9月30日前回收完畢。

至於，大西洋飲料「蘋果西打（2000mL）」產品生產製造問題，已移請所轄桃園市衛生局至工廠調查。

衛生局表示，22日接獲業者主動通報後，立即至市面抽驗該規格產品，目前尚在檢驗中，如果產品涉有變質或腐敗之情形，可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款之規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦表示，目前初判這次飲料瓶內出現懸浮物的狀況，與去年一樣，疑似酵母菌污染，但實際的原因，需待進一步確認，結果預計約10天後出爐。

衛生局呼籲，食品業者應實施自主管理，不得製造販售有變質或腐敗之食品，倘發現產品有危害衛生安全時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，保障民眾食用衛生安全。

消費者如購買案內產品之製造日期為7月1日至8月18日批號，可持購買發票或產品向原購買通路辦理退換貨，另擴大回收之製造日期為3月5日至6月30日批號，亦可持未開封產品辦理退換貨。

(工商 )