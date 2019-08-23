花壇鄉都市計畫道路–學府路至彰員路開闢道路工程，人口蓋低於道路也要求改善了。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉都市計畫道路–學府路至彰員路開闢道路工程，嚴加把關，瀝青厚度不足部分都刨除重做。（吳敏菁翻攝）

盡職、負責的把關，守護納稅人的荷包，讓工程品質更有保障，8月1日上午花壇鄉公所政風室會同彰化縣政府工程施工品質查核小組查核「花壇鄉都市計畫道路–學府路至彰員路開闢道路工程」，瀝青混凝土厚度未達標準、排水溝蓋也低於路面，花壇鎮公所發文要求包傷得改善才能認定竣工，由於逾期1天就要扣罰8000元，包商已經刨除重舖瀝青混凝土。

花壇鎮公所政風室主任劉昌元指出，8月1日會同彰化縣政府工程施工品質查核小組查核學府路至彰員路開闢道路工程，瀝青混凝土厚度經測量結果，0k+60中（右）試體平均高度為7.7公分，未達設計90％（即9公分）。雖然包商於7月26日工期屆滿前已申報工程竣工，但是公所政風室認為該路面厚度與工程圖說「工作項目、數量」不相符，不宜同意竣工。

花壇政公所發文要求包商儘速改善，並等到改善完畢後，再行確認竣工。因逾期1天，扣罰約8000元，包商為避免損失甚巨，8月7日已緊急派員就試體平均高度不合格處前後250平方公尺刨除重舖瀝青混凝土。

(中時 )