高雄市長韓國瑜21日應台北市美國商會邀請，發表演講。（本報系記者杜宜諳攝）

民進黨立委王定宇譏諷高雄市長韓國瑜在美國商會的中英文演講「實在是very good笑」。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書反嗆，王定宇連中文都爛到爆，過去送給結婚新人的花圈被抓包，下方落款竟把敬賀寫成「敬輓」，大觸新人霉頭，被笑翻是「天賦異稟的鬼才」。

王定宇祝福新人的花圈，落款竟用「敬輓」。(圖/翻攝自黃子哲臉書)

黃子哲在臉書發文指出，其實韓國瑜是東吳大學英文系畢業的，英語能力應該不差，之前去美國哈佛大學演講時，也全程用英文。這次在美國商會演講，選擇用一段中英文穿插方式，或許是故意的，但王定宇見機不可失，狠酸韓國瑜的英語非常好笑，演講很高深，場內、外的人都聽不懂。

黃子哲說，其實絕大部分的人，應該都聽得懂；對照王定宇過去送給結婚新人的花圈，上面寫著「百年好合」，下方落款卻把敬賀寫成「敬輓」，大觸新人霉頭，像王這種天賦異稟的鬼才，恐怕才會有聽不懂的症狀出現。

此外，黃子哲還指出，泰王蒲美蓬前年10月辭世時，蔡英文總統親赴泰國駐台經貿辦事處的追思會場致哀，但留言卻拼錯泰國英文國名，把「Thailand」寫成「Tailand」，質疑若王定宇要笑韓國瑜的英文不好，那蔡英文豈不是可以得到國際笑話冠軍？黃子哲說，韓國瑜中英文夾雜不可怕，若民進黨派蔡英文與王定宇搭檔參選正、副總統，一個拼錯英文，一個寫錯中文，無論喜事、喪事都惡搞，二人聯手詛咒新婚夫妻，並搞垮外交，這種國安問題，才真正令人驚悚萬分。

(中時電子報)