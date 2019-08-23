國安私菸案偵結 起訴緩起訴名單在此 11:372019/08/23 中時 蕭承訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （取自北檢偵查終結公告） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北檢偵國安私案今偵結，21名被告中，起訴的包括國安局特勤軍士官吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維、林志建等9人；以及華航前副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎、空品處員工陳穎彥等4人。合計13人被依涉犯貪汙治罪條例及違反稅捐稽徵法等罪起訴。 另6人涉違反稅捐稽徵法獲得緩起訴，分別是參與團購買菸或代為領貨的侍衛室少校軍官徐兆峰、專機御廚田佳宜、空品處職員徐世立、空少白梓佑和非軍職人員李宗原等。 同時，也有2名國安局軍官獲不起訴。 私菸案再爆！ 藍委公布總統府「癮君子名單」 (中時 ) #起訴 #稅捐 #國安局 #軍官 #稅捐稽徵法 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳沂罵志願役廢物 陳為民批她畜牲 雙雙不起訴 10:352019/08/19 社會 債主聲請再議遭駁 汪建民被控詐欺不起訴 11:322019/08/19 社會 陳沂說志願役廢物都沒事 難道是恐龍檢方？ 09:112019/08/20 社會 兒子捲入黑函 邱國正：沒有關說 21:472019/08/20 軍事 兒進國安局 邱國正回應沒關說 01:312019/08/21 政治要聞 國安私菸 羅雅美、邱彰信等21人列被告 12:182019/08/21 社會 用特勤小金庫購私菸？江啟臣籲府儘速公布金流 13:012019/08/21 政治 小金庫購私菸 檢籲深喉嚨協查 04:102019/08/22 社會新聞 李錫錕告小編侵占不起訴 16:042019/08/22 社會 國安私菸2羈押軍官 同袍募款應急 09:462019/08/23 社會 社會熱門新聞 軍公教年改 大法官會議宣告部分違憲 - 社會 特勤購菸最大戶 原來都是為她買 - 社會 軍公教年改 合憲三大重點 - 社會 史上最悲情 吳宗憲買一條菸賠一生 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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