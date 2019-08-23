北檢偵國安私案今偵結，21名被告中，起訴的包括國安局特勤軍士官吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維、林志建等9人；以及華航前副總邱彰信、空品處協理于堯、空品處代組長黃川禎、空品處員工陳穎彥等4人。合計13人被依涉犯貪汙治罪條例及違反稅捐稽徵法等罪起訴。

另6人涉違反稅捐稽徵法獲得緩起訴，分別是參與團購買菸或代為領貨的侍衛室少校軍官徐兆峰、專機御廚田佳宜、空品處職員徐世立、空少白梓佑和非軍職人員李宗原等。

同時，也有2名國安局軍官獲不起訴。

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(中時 )