「郭柯王」今天首度公開合體後，前立法院長王金平剛剛表示，在現場就是互相請安而已，那麼吵講不了話，沒有談到合作。對於鴻海前董事長郭台銘傳出有意向國民黨「報備參選總統」，王金平是否也有意適用？他表示，「誰說有這個報備參選？我從來沒有聽說過，怎麼一個人的選舉還有另外有報備參選，這不是怪嗎？

王金平今天上午與郭台銘、北市長柯文哲在八二三砲戰紀念公園會面；結束後，王金平轉往1111人力銀行頒獎典禮。會前被問到首度與郭台銘、柯文哲公開合體，感覺如何？他說，今天活動很有意義，因為八二三砲戰我們是勝利，能夠真正捍衛中華民國，為台灣帶來和平穩定發展，意義非常重大，所以他樂於接受邀請。

被問到在八二三砲戰紀念會一度與郭台銘咬耳朵，雙方談了什麼？王金平說，今天是互相請安而已，那麼吵也講不了話。但後續是否會再找機會合體談政治？他說，以後看看因緣怎麼樣再說，他一直強調一切還是隨著因緣走。

至於目前是否已跟郭台銘約見面時間？他說，目前還沒有，「我們要約隨時可以約。」媒體追問，跟柯文哲是否也是隨時可以約見面？王金平說，「應該是吧，但目前也沒有什麼事啊，所以不必再約了。」

只是，是否也考慮與國民黨主席吳敦義會談？他說，如果吳敦義有邀約的話，那當然是可以。

(中時 )