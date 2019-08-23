蔡康永與小S主持陸綜《花花萬物2》friDay影音全台獨家播出，本期來賓邀請到因戲劇《歡樂頌》走紅的演員喬欣，她面對蔡康永與小S犀利提問，先是澄清外界認為她住在三億豪宅，家中還可停直升機和兩百多輛車傳聞，打趣說自己當時壓根沒有想要穿著白襯衫正式的出來做官方澄清，但工作卻因此受影響，讓劇組人員認為她拍戲是不是玩票性質。

沒想到蔡康永卻反問小S，「之前澄清跟先生的事是穿白襯衫嗎？」小S直說是「家暴」，讓他好氣又好笑說：「你這兩個字不能單獨講！」小S在節目中回想起當時為了澄清烏龍家暴新聞，自己也是穿白色，認為「白色好像讓人覺得踏實一點。」

喬欣錄《花花萬物2》。（friDay影音提供）

喬欣因《歡樂頌》走紅，在劇中結交到好友楊紫，透露自己平時拍戲後就是回到房間，所以幾部戲下來沒交到好朋友，坦言圈內最好的女生朋友只有楊紫，更透露自己還會檢查楊紫的每一個訪問，看她被問到圈內最要好的女生朋友時，有沒有說自己，直呼「要當楊紫的唯一」。對此小S回應喬欣的佔有慾心態跟她一樣，「大S是我姊，她怎麼可以不把我當唯一。」蔡康永提起演員一起拍戲時會搶光，忍不住虧小S，「康熙不是永遠都把光打在你一個人身上嗎？」

而喬欣上節目時穿了一雙超級高的高跟鞋，被小S笑罵，「你是不知道我的身高嗎？還好我們現在都是坐著。」聽完喬欣連忙解釋，「你的身材非常傲人。」蔡康永再虧小S，「你又不是沒跟林志玲站在一起過？」小S回，「你說那一位退出演藝圈的太太嗎？」更曝曾與林志玲拍照，林志玲對她說自己拍照前好餓，小S驚訝幫忙在拍攝前點炸雞，結果拍攝成果林志玲瘦到不行，讓小S懷疑她是不是吃完了又催吐。

(中時 )