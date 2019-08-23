日本首相安倍晉三23日赴巴黎出席G7高峰會，他在出發前針對南韓終止日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）的決定向日媒表示，「很遺憾的，南韓一直做出違反《日韓請求權協定》等有損國與國的信賴關係之對應。」

安倍表示，「儘管如此，考慮到目前東北亞的安保環境，日本一直站在不能給美日韓合作造成影響的觀點上予以對應。」「日本今後仍將與美國好好合作，為確保區域的和平與安全，也為守護日本的安全。」

他也說明，日本政府的基本方針是，仍將要求南韓履行日韓請求權協定。安倍表示，「日本今後也不會改變要求南韓解除違反日韓請求權協定的基本方針，首先要恢復國與國之間的信賴關係，然後希望能遵守約定。」

這次日韓的爭議起源於徵用工賠償訴訟問題，南韓首爾最高法院判日本企業需對戰時強行徵用的南韓勞工進行賠償，但日本政府主張，徵用工補償問題在1965年日韓建交簽署了請求權協定時已經獲得最終且完全的解決，南韓最高院判決乃違反國際法，日本絕對不會接受。南韓當時同意放棄對日本求償，換取日本5億美金的經濟援助。

(中時 )