受人口老化、少子化影響，未來長者的撫養方式將重新界定，家屬間的照顧協議顯得更為重要。法律扶助基金會統計，近年所處理的給付扶養費案有上升趨勢，其中多為老人棄養爭訟，若能在訴訟前達到共識，則可避免悲劇發生。

法律扶助基金會統計，給付扶養費的案件由2015年的2430件，增至去年的3462件，上升幅度達4成2。法律扶助基金會執行長周漢威表示，某些缺乏資源的低收入戶家庭會為了救助打官司，甚至也有6旬孩子告9旬父母、9旬父母告6旬孩子的悲慘案例。

中華民國家庭照顧關懷總會理事長郭慈安表示，國人對於家庭照顧的準備不足、家屬間的協議觀念不足，且缺乏支援工具。有鑑於此，家總分別推出「家庭照顧協議線上指引工具」及專人介入照顧協議的措施，先以簡單工具協助有能力召開照顧協議的家庭，下一步則透過專家介入無法自行協議的家庭。

今日推出的「家庭照顧協議線上指引工具」，只要輸入失能程度、經濟狀況等，就能取得長照安排選項、花費預估。家總秘書長陳景寧表示，每個家庭可藉此產出自己的家庭會議議程，列印出來即可使用。

明年起，家總將針對弱勢、高風險、沒有能力處理照顧協議的家庭提供介入式的服務，讓律師、諮商師、財務專家等進入家庭，協助研議長照共識。該計畫目前先於台北試辦，有需求者可洽家總進行申請。

長照爭訟得不償失，一旦走入法律，家人關係就撕破臉、回不去。陳景寧呼籲民眾上網搜尋「家庭照顧協議」，使用線上指引工具，也可搜尋「長照四包錢」了解長照2.0各項補助。法扶基金會專職律師周信宏建議衛福部組設「家庭長照事件調解委員會」，避免長照衝突擴大。

(中時 )