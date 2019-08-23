◎蘋果西打又出包！明下架166萬瓶

大西洋飲料公司生產的國民飲料「蘋果西打（2000mL）」去年才因被驗出酵母菌加上未主動通報，挨罰220萬，新北市衛生局22日接獲大西洋公司通報，有民眾反映7月4日及7月18日產品出現懸浮物，衛生局已要求業者預防性下架3月5日至8月18日生產的產品166萬瓶，並移請桃園試衛生局至工廠調查。

◎金鑛解僱224人 勞工局入廠了解

金鑛連鎖企業股份有限公司於8月19日向勞工局通報大量解僱計畫書，解僱總人數224人。勞工局22日下午撥打金鑛台南總部電話，擬了解營運狀況，但無人接電話，另截至22日勞工局未有受理該公司員工之勞資爭議調解案件。

◎允郭報備參選？吳敦義：傷腦筋

「郭柯王」今天首度公開合體，傳出郭台銘有意向國民黨主席吳敦義「報備參選」，與黨籍總統參選人韓國瑜一決勝負。對此傳聞，吳敦義剛剛受訪時並未駁斥，而是回應「呵呵呵……這個就要傷腦筋了」，「如果是單一選區，（國民黨）又提名了韓國瑜同志競選總統，又報備核准，我覺得要傷腦筋一下。」

◎國台辦批寡廉鮮恥 總統：失言

蔡英文總統今出席「823六十一週年中樞紀念儀式」，被問到美國對台出售F-16V戰機，大陸國台辦批民進黨「寡廉鮮恥」；總統表示，「中國算是失言了」。所以也期待，中國能夠做一個好鄰居。

◎私菸案偵結起訴 兩軍官下周送審

台北地檢署偵辦國安私菸案，偵查一個月，今天第一波偵查終結，台北地檢署今早10時30分召開記者會說明。據了解，北檢將依圖利、違反稅捐稽法等罪嫌起訴在押國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人，以及前華航副總邱彰信共21人。

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(中時電子報)