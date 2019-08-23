英利生集團旗下繼「bear two」、「gozo」之後，去年11月新創風格女裝rather品牌，首號店更於台北東區開獨立複合店，今年下半年預計於9月、10月陸續於台北開永康店、並進駐新北板橋大遠百、新竹巨城SOGO、台南夢時代設櫃，此外，也分別在新光三越信義A11、誠品松菸快閃，規模將達7家店。

英利生集團創服飾品牌已逾30年，目前旗下品牌已在兩岸各大百貨商場進駐，直營店與加盟店合計逾200家，兩岸員工人數亦逾500名，除在實體通路經營，亦在網路電商持續推動品牌的行銷。2018年11月，品牌開創週年之際，計畫於2019年第三及第四季度陸續開啟超過7家門市店點，英利生表示，近十年來台灣女裝品牌相對轉型，去年新創的rather東區首號店結合藝文的獨立門市店，也將前進信義路永康街上，此外看好百貨人潮，亦同步入駐全台四家百貨門店以及超過兩家以上快閃店。

英利生表示，在同時兼顧電商經營的情況下，rather 開創體驗式消費，嘗試讓線下實體店空間不僅限於服飾採購，更以集結時裝、配件、飲品、讀物、藝術等五感，建構全新複合式空間，也因為倡導新時尚女力概念，而備受百貨業者關注，下半年一口氣前進北台灣五家店。

(工商 )