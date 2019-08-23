由巧克科技新媒體製作出品、LINE TV播映的《靈異街11號》一刀未剪。焦曼婷飾演簡嫚書的妹妹小芬，失蹤成謎，在第五單元終於有了解答，故事架構貫穿整部劇，小芬的演出，引來同樣是演員的爸爸焦恩俊關心，特別到現場探班，讓焦曼婷直呼，「壓力好大。」

焦恩俊私下經常關心女兒的演出，雖然不會在女兒面前表現出來，只會監督女兒樣貌狀態「臉很大」、「長痘痘」，但是私下都會推薦給親友們女兒的戲劇作品，愛女心切溢於言表。之前他選在拍攝小芬被暴力對待時，特地來現場探班，並在一旁補充，「打慘一點是應該的，比較寫實，女兒演得越真實越好。」讓演出施暴男友的周定緯完全不敢往焦恩俊的方向看，周定緯拍完戲後大喊，「母湯呀母湯，男生真的不能打女生，這是低劣的行為，男生要憐香惜玉。」

焦曼婷傷妝非常真實。（LINE TV提供）

焦曼婷上傷口妝時，就已經達到情緒並留下眼淚，焦恩俊看到後還虧她：「妳很睏嗎？」讓焦曼婷大笑：「我在培養情緒，你來亂。」焦曼婷說：「透過每次畫的傷口，化妝師上假血跡跟傷口，閉著眼睛去感受血的黏稠，就可以感受到好像真的受傷的痛感，覺得小芬很可憐，很多話不能跟家人說，還跟朋友吵架，男友喝酒就暴力對待，加上今天拍戲很冷，特別孤單寂寞覺得冷。」她立刻笑說：「但我爸一來探班就好像把我拉回現實，我很想把他隔離走，叫他不要再來了，打斷我培養情緒。」

(中時 )