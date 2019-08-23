桃園是一個擁有16族群原住民的多元文化城市，隨著都市化的發展，越來越多原住民從原鄉搬遷到都會區扎根，今年聯合豐年祭的主題是「 Palamit （深根）」，將於31日、9月1日於桃園高鐵青青埔站前廣場榮重登場，意味讓居住於都會區的原住民「深根」在桃園。

為讓移居都會地區的原住民族群，學習部落裡傳統祭祀的儀式，並藉由原住民族群領袖們的帶領，感受原住民文化的深度及廣度，進而將部落的文化傳遞流長，更希望吸引主流高度觀注，讓原漢融合、文化傳承的深度意義，於二天的聯合豐年祭活動中，全然展現。

市府原民局長林日龍表示，每年聯合豐年祭是桃園市原住民族最有亮點且最具規模的大型活動，不僅包含族群融合、多元文化傳承的意義外，更著墨於桃園是原住民族最值得「Palamit(深根)」的故鄉，活動內容包含原住民舞蹈競賽、傳統競技趣味競賽、手工藝DIY體驗、文創市集展售，當然不忘原住民風味的美食市集。

市長鄭文燦表示，桃園市原族民人口前四名是阿美族、泰雅、排灣、布農族，桃園有豐富的文化資產，不管是文化、舞蹈、工藝及競技等等，即便在都會區，也可以看到部落傳承及智慧，長達4個月的豐年祭期間，希望在這2天活動能展現成果，至於原住民部落大學所提供的學習成果展現，讓轉型正義做最好的落實。

桃園市今年聯合豐年祭的主題是「 Palamit （深根）」，將於31日、9月1日於桃園高鐵青青埔站前廣場榮重登場。（中時桃竹苗）

(中時 )