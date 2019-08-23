美國德州一名男子指控當他搭乘美國聯合航空客機，一上機發現座椅染滿了疑似嘔吐物的痕迹。沒想到空服人員得竟提供紙巾，讓他自行清理，還說若他找清潔人員來，就是讓班機延誤的罪魁禍首，讓他心生不滿。

德州男子特雷爾（Sam Trail）周日與妻子乘坐編號UA 2057的客機從溫哥華飛往休斯頓時，他們的座位上、地板上、前面座位的背面，竟可見他人的嘔吐物，當時大感惡心，惟通知機艙服務員後，對方竟只在意時間是否被耽誤，更說「我們可以找一名清潔人員來，不過，那樣的話你們就會成為這趟班機延誤的原因。」對方遞上紙巾，讓特雷爾自行抹掉疑似嘔吐物。

雖然最後清潔工登機，以噴壺和毛巾清理穢物，惟椅上仍殘餘污漬。直到他們坐到座位上時，這些嘔吐物也沒有完全清理乾淨。他生氣表示︰「起碼要有個限度，聯合航空應提供衞生環境，他們應就此道歉。」聯合航空回應時否認要求乘客自行清理座位，又強調未能確定污漬為嘔吐物，並表示已就此聯絡受影響乘客。

(中時電子報)