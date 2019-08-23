南市議會二三讀會，108課綱座談爭議延燒

台南市議會臨時會23日進行二三讀會時，立委林俊憲日前在台南市日新國小舉辦108課綱座談會引發的爭議延燒。藍綠陣營對課綱宣導、政治進入校園等問題各有堅持，雙方針鋒相對火藥味濃，還延燒到行政中立議題。

市長黃偉哲答詢說，108年課綱是大家都關心的議題，會請教育局研議擴大舉辦說明會，讓更多家長了解。針對場地租借的問題，市府對於所有非政治性的活動，本就訂有場地借用辦法，未來執行會更加嚴謹，公文程序也會更加完備；同時，選舉正式起跑後，無論是不是政治性活動，任何候選人借場地，市府都不會同意。

此外，臨時會也通過無黨籍原住民議員穎艾達利（Ingay Tali）等人的提案，針對香港反送中行動超過2個月，香港政府鎮壓及逮捕抗議人士一事予以譴責，並籲請港府停止一切粗暴鎮壓逮捕與日後清算等違反國際人權價值的行為。

藍營議員認為，舉辦108課綱座談立意良好，但地點、對象都不對，不應該進入國小校園內，還要求教育局發公文邀自己選區內的家長、老師參加，甚至宣傳海報還搞得像造勢活動，難怪會引發爭議。

國民黨市議員蔡育輝強調，民進黨執政最沒有行政中立，如果沒有抗議恐怕更亂。像去年他參選議員時，穿著背心進入市府，被以行政中立要求脫掉，民進黨提名的人卻能走透透。市長黃偉哲當場承諾一定行政中立；議長郭信良也認為，如果穿背心進市府被要求脫掉，這點似乎矯枉過正，希望市府相互尊重。

綠營議員則反駁指出，許多家長、老師對108課綱都不了解，國會議員辦座談直接與民眾接溝通本是天經地義的事，不僅民進黨立委舉辦，國民黨立委也都舉辦，希望不要泛政治化。

(中時 )