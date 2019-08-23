被視為前花蓮縣長傅崐萁人馬的國民黨前花蓮縣黨部主委鄒永宏，因兩次暫緩花蓮縣立委提名作業，違法正當程序被國民黨停止黨權1年，為迎戰2020，國民黨任命花蓮縣議會議長張峻接任該職位，張今天正式走馬上任。

鄒永宏不滿被停止黨權1年日前提出申訴，不過中常會前天決議駁回，維持原本處分，為補足該職缺迎戰2020總統與立委選舉，國民黨推派現任花蓮縣議會議長張峻接任花蓮縣黨部主委，此人事令自今天起生效。

國民黨表示，鄒永宏同志的階段性任務告一段落，為因應接踵而來的二合一輔選任務，重新調整主委人事，展開花蓮縣的新局。

國民黨感謝張峻接下此重責大任，相信張主委絕對有能力整合地方力量，配合總統參選人韓國瑜與花蓮縣立委參選人黃啟嘉的競選工作，同心協力，爭取明年的勝選。

國民黨強調，明年總統大選與立委選舉至為重要，蔡政府的專制與各項錯誤的政策，以致民怨四起，民眾苦不堪言；縱然近日「黑韓四起」，但國民黨與韓國瑜絕對會堅守「國家安全、人民有錢」的理念，拿出行動贏得民眾信心，務求明年大選贏得執政權與國會席次過半，撥亂反正，才能讓中華民國永續發展，讓全民過好日子。

(中時 )