檢調偵辦國安局私菸案，經過1個月偵查，台北地檢署23日完成首波起訴，包括在押的國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人，國安局駕駛及押車的8人、華航公司邱彰信、于堯、黃川禎、陳穎彥等人都依貪汙治罪條例起訴，另外購菸大戶徐兆鋒、祈明昕等則依違反稅捐稽徵法緩起訴，總統府警衛室林國泰等2人則不起訴處分，結案人數共21人。

北檢襄閱主任檢察官陳佳秀（左）表示，此波偵結對象是以在押或首謀為主，其他單純參與「團購」人員及歷次總統專機購菸情事，將另外分案偵辦，檢調蒐集的各式證物堆滿記者會現場的桌上。（范揚光攝）

此外，其他次總統出訪任務也涉及購菸，及這次單純參與購買私菸的購菸者，將另外分案偵辦。

記者會結束後，工作人員忙著將陳列的證物打包裝箱。（范揚光攝）

檢方指出，總統出訪專案前的2到3周，華航空品處商用品規劃暨營銷部辦人員就提供菸品價格表及預訂單給總統府侍衛室的承辦人，再由承辦人將預訂結果回傳華航下訂，這次總統蔡英文「自由民主永續之旅」的菸品頂購，則是由空品處副總經理邱彰化一手主導，並決定「採購無上限」，交由空品處協理于堯指揮代理組長黃川禎執行。

吳宗憲接到華航訂購單後就發放給總統府待衛室各單位人員預訂，由吳宗憲登記的預購親友團有6人、其他購菸名單有68人，機上購買菸品的則有4人，另外委託國安局等人購菸者36人，預購菸品就達9200條，以玉山等銀行預繳方式給予超額授權完成支付。

邱彰信及于堯在7月8日就知道預購數量已經超過總統專機可以載運數量及專機乘客可以合法帶入的免稅菸品數量，仍指示黃川禎採取機邊交貨的方式。此外，包括空中御廚田佳宜、空少白梓佑等4人，則在專機上購買597條菸品。

吳宗憲為載運私菸，派出總統府待衛室的1輛貨車、出訪前1周聯繫總統府交通科調借2輛貨車、出訪期間再由張恒嘉向國安局特勤中心運輸科調借2輛貨車，在專機返國當天到桃園機場B9國賓門載運私菸，在C3管制門被調查局會同台北關人員查獲。

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(中時 )