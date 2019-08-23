臉書專頁「核能流言終結者」創辦人黃士修，因在核能領域專精、敢言，加入韓國瑜國政顧問團為能源政策發聲。日前撰文分析2020局勢，談到「韓國瑜會不會贏？」直言：「機率不低，但無法樂觀。」指出韓身段接地氣，政策卻沒落地，韓缺失的族群，正是以核養綠的族群；直球面對問題，也是作為領袖的考驗。

黃士修投書《風傳媒》，表示挺韓前輩問自己，在韓通過初選後，看法是否有修正？黃回道：「沒有呀，所有事情都如同我之前文章預言的發生，韓總必須克服那些困難，否則危機會越來越大。」黃指出，國民黨總通初選結束至今月餘，黨內卻遲遲未見整合，反而還響起「換柱2.0」消息，這是必須正視的問題。

「韓國瑜會不會被換掉？」對於這個問題，黃士修秒答「不可能」，無論從制度上還是政治上。國民黨前主席、換柱主角洪秀柱就曾說過：「除非韓國瑜自己選不下去，否則這次不可能再更換。」換言之，若韓民調持續下跌，實質分裂就會發生，尤其立委候選人與地方派系為求自保，也會消極切割。

「韓國瑜會不會贏？」黃士修坦言：「機率不低，但無法樂觀。」關鍵在於韓「身段接地氣，政策沒落地」。黃指出，韓是個非常聰明的人，卻沒有能跟上執行的團隊，2018年韓選市長擁大批年輕人支持，如今2019參選總統這群人卻流失，這是要思考的問題。韓有極穩固的3成基本盤，但一體兩面，他的支持度幾乎沒有拓展性，尤其在年輕、知識、經濟這3大類選民，相當弱勢。

黃士修強調，年輕人之所以願支持台北市長柯文哲，就在他的直白、明快與令人厭煩的傳統政治人物不同，「我能在你身上看到改變的希望。」韓國瑜所缺乏的年輕、知識、經濟族群，正是以核養綠的族群，但韓直到第3場政見會，才提了2次支持重啟核四；能力愈強責任愈大，韓若能跳脫傳統國民黨路子，對相關議題展現大無畏態度，拿出具體方法，將能找回信任。而直球面對問題，尋求解決之道，也是作為一個領袖的考驗。

(中時電子報)