台南市長黃偉哲正在各縣市行銷「台南好柚」，為台南市9月的文旦季鋪路，香格里拉台南遠東國際大飯店近日造訪麻豆柚子園，決定採購在地文旦，9月推出各項柚子餐點，未來根據台南農作產季，研發一季一料理，用行動支持在地小農。

台南文旦在中秋前夕量產，黃偉哲近日成最佳代言人，到各縣市推廣「台南好柚」，有飯店業者率先響應，香格里拉台南遠東國際大飯店總經理周麗華與行政主廚黃胤仁一起造訪麻豆柚農，肯定台南文旦的品質，決定與柚農合作，9月在飯店內的4間中西料理餐廳推出「柚子創意入菜與甜點」。

業者表示，這項採購行動不僅支持在地小農，也符合本身「可持續美食計畫」的目標，通過採購本地食材達到為在地經濟發展作出貢獻。未來不只文旦產季，在其他農作量產時，都會針對農作物的口感研發各種創意料理，確保供應鏈環節尊重自然，同時保護社區利益。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，柚子創意料理餐點預計持續整個9月，貨源全部來自麻豆柚農，這是首次與在地小農合作，觀察市場反應狀況，再決定與小農簽定更長期的合作模式。希望顧客用實際行動支持這項「可持續食材」計畫。

(中時 )