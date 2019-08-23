郭柯王若成局 柯：是「希望」的選項

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲今早「世紀同框」，會後面對媒體追問，這是否代表三方合作成局？柯清楚定義，不希望2020選舉變成恐懼與仇恨的較量，因此，是不是能有另外的選項，就是「希望」；他直言，這是他個人的期望，能不能做到，需要努力。

3人同台是否意味著將正式結盟？柯文哲沒有把話說死，僅表示重點不是結盟，重點是（結盟）有沒有符合台灣社會需要，這只是開始而已。

由於外界分析，3人剛好可以由郭台銘選總統、柯文哲率台灣民眾黨進軍國會、王金平則鞏固地方派系勢力，對此，柯文哲則強調，重點不是在選舉輸贏，而是說怎麼做讓台灣在可見的未來，能夠平平安安度過危險期，近來中美貿易大戰、香港等事件弄一弄，台灣很多困難，有沒有一個比較好的方式可以度過危險期？

針對三方合作，柯文哲接著清楚定義，從1994年到現在，台灣社會政治主流就是藍綠意識形態的抗爭，是不是有一次機會，可以讓「國家治理」變成一個選舉中討論的主題？什麼叫做國家治理，比方說是務實的、科學的、清廉勤政的，所以他不希望2020選舉是恐懼跟仇恨的較量，在恐懼仇恨較量以外，是不是有另外的選項是「希望」？這是他個人的期望，但是能不能做到，這要努力。

媒體追問，3人合作是希望嗎？柯文哲要自己成為希望，還是「幫助希望」的人？柯文哲先是表示，希望不是自己講的，是透過努力，包括論述要架構、團隊要組織、磨合要做，這不是那麼容易，只是台灣是不是有一次機會，逃離藍綠那種意識形態泥淖，這是他個人的期望；接著他說，一件事情要成功要無私奉獻跟付出，大家為了台灣好，也沒去計較什麼東西，這樣這合作才容易成功。

至於努力的方向，柯文哲沒有具體說明，但他表示，自己當市長，常常說政治要務實，他很討厭不務實的事情讓國家停滯。像台北市推動雙語教育，從2校、6校，到今年過完暑假13校、明年24校，單單準備師資跟教材就是大工程，又或是236校光纖網路、國小三年級以上有iPad，講起來簡單，你去做看看，還有硬體防竊。

他強調，政治是要落實在生活的每一天，他很討厭每天政治上都是口水戰、沒在做事，他就很討厭那感覺，所以他個人期望是不是有個比較務實在做事的政府？然後不要遇到困難，國家遇到困難就推給扁維拉還是馬維拉，糊攏一下事情就過去了。

(中時 )