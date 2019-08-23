太空人強投寇爾(Gerrit Cole)因腳筋不適，相隔整整14天後才重返投手丘，傷後復出完全封鎖老虎打線，主投7局僅被敲出2支安打，飆出12次三振，同時自責分率下降至2.75，目前超越隊友韋藍德(Justin Verlander)成為美聯自責分率王。

今日先發出戰老虎，寇爾展現強大宰制力，繳出近乎完美的7局無失分，僅被敲出2支零星安打，再加上隊友布瑞格曼(Alex Bregman)第4局敲出2分炮，以及第7局趁對手不穩，靠3保送3安打攻下3分奠定勝基，即使老虎9局上半背靠背開轟搶下3分，最終仍由太空人以6比3帶走勝利。

寇爾自6月以來就不知道敗投是什麼滋味，目前連15場先發沒輸過拿下11勝，且這期間自責分率僅1.84。同時本場比賽飆出12K後，累計三振數238次在美聯僅次於隊友韋藍德，這位同樣競爭賽揚獎的候選人。

(中時電子報)