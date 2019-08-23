「郭柯王」今早同台出席活動，被視為三方合作的第一步，也讓國民黨2020選情分裂危機越演越烈。前立法院長王金平曾數度表示一切隨著因緣走，吳敦義今早受訪時則稱「大家都是好朋友」；對此，台北市長柯文哲今表示，順其自然，但「我跟吳敦義從來沒交往過。」

媒體今問柯文哲，自認與鴻海創辦人郭台銘、王金平有沒有因緣？柯笑說，很多東西順其自然；媒體追問，吳敦義說大家是好朋友，真的是好友嗎？柯則表示，他跟吳敦義只有1、2次吃飯同桌幾分鐘，沒有來往過。

柯文哲自認與郭王或是吳敦義較有因緣？柯文哲給吳敦義軟釘子說，「我跟吳敦義從來沒交往過。」

另外，針對外界質疑，柯文哲故意在823紀念音樂會促成3人同框，過去自己卻不曾紀念823炮戰？他稱，也許只是時間剛好、也沒有更好的場所，而且823炮戰紀念公園還是他自己應一個深藍議員（指前議員厲耿桂芳）的建議所闢建的，2016年起也每年都舉辦紀念活動。

(中時 )