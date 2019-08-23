因不從中央指示，執意決議暫緩花蓮縣立委提名作業的前花蓮縣黨部主委鄒永宏，被停權後申訴遭駁回，黨中央今天火速發布核定新任主委由花蓮縣議會議長張峻接任。新任主委人事令即日起生效。

國民黨表示，鄒永宏階段性任務告一段落，為因應接踵而來的二合一輔選任務，重新調整主委人事，展開花蓮縣的新局。

代理主委黃原亮轉述黨中央人事案，強調明年總統大選與立委選舉至為重要。蔡政府的專制與各項錯誤的政策，以致民怨四起，民眾苦不堪言。

新聞稿說，縱然近日「黑韓四起」，但國民黨與韓國瑜絕對會堅守「國家安全、人民有錢」的理念，拿出行動贏得民眾信心，務求明年大選贏得執政權與國會席次過半，撥亂反正，才能讓中華民國永續發展，讓全民過好日子。

黃原亮指出，張峻十分年輕就已經擔任花蓮縣議會議長，能力不凡且基層耕耘扎實。新任主委的人事任命過程中，張峻曾數度北上與中央懇談，就未來花蓮縣輔選及黨務工作深入交換意見，深獲中央組織幹部的考訂，縣黨部主委重責大任，他將全力發揮最大戰力創造三贏：花蓮縣贏、韓國瑜贏、黃啟嘉贏。

張峻受訪認為，在輔選任務下，黨務革新也相當重要。他懷著如臨深淵的心情，盡全力達成國民黨「革新．團結．重返執政」的大目標，未來的花蓮縣黨部將有一番新氣象，對國民黨二合一選舉具有正面作用。

張峻45歲，擔任花蓮縣議會第17屆議員、第18屆副議長。本屆更上層樓當選議長。屬於國民黨青壯派，張峻在地方政治手腕圓融，發揮與各方及不同黨派議員調和鼎鼐的角色。

原國民黨前花蓮縣黨部主委鄒永宏，因今年5月因未經黨中央核可，兩次決議暫緩花蓮縣立委提名作業時程的會議並不符合正當程序，並違反職權調動胡慧君書記長的職務，遭國民黨處分停權1年。鄒永宏不服，中央考紀會審議後，21日決議維持原處分。

(中時 )