5年前「太陽花學運」衍生「323佔領行政院」驅離案，相關訴訟官司仍未了結，現場遭驅離受傷民眾，自訴當時指揮現場員警執行驅離任務指揮官，時任台北市警局大安分局長薛文容、南港分局長楊鴻正，涉嫌犯重傷害未遂、傷害及強制罪，台北地方法院今(23)日審結，合議庭判2人均無罪。
這也是繼前立委周倪安，自訴前台北市警局局長黃昇勇涉嫌殺人未遂，台北地院審理後，認為黃下達命令驅散群眾，是依法令執行職務，具有阻卻違法事由，判黃無罪，相關官警第二件獲判無罪。
太陽花學運起因2014年，立法院審查海峽兩岸服務貿易協議，遭質疑黑箱作業，學運分子3月18日霸占立法院；3月23日攻佔行政院，警方執行驅離引爆衝突，事後包含周倪安在內許多人，紛紛提告或提自訴，控告相關員涉嫌殺人未遂、重傷害未遂、傷害及強制罪。
另前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警中正一分局長方仰寧等4人被自訴部分，還在台北地院審理中，合議庭定8月30日下午兩點半開庭，傳馬英九4人，屆時將核發旁聽證，啟動元首級維安。
(中時 )
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