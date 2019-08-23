新球季重新出發的寶島夢想家，在宣布上季效力日本B-League的羅素(Cullen Russo)加盟後，23日又確定第2名洋將人選，將是來自克羅埃西亞的7呎長人「波波」布巴羅(Domagoj Bubalo)，禁區雙塔態勢成形，布巴羅也已抵台報到。

28歲的布巴羅，雖無美國NCAA一級聯賽資歷，卻從18歲就開始打歐洲聯賽，先後待過波士尼亞、愛沙尼亞、亞得里亞海、波羅的海、立陶宛、德國、希臘、喬治亞共和國、克羅埃西亞等地聯賽，可說是一名標準歐洲籃球浪人。

布巴羅生涯最佳球季就在上季效力喬治亞共和國聯賽期間，場均可拿18.3分、10.4籃板、2.2助攻與1.4火鍋，也讓他獲選年度最佳中鋒、年度第一隊與洋將第一隊等獎項，非常巧合的是，他曾跟夢想家前洋將阿提諾短暫當過隊友。

「儘管我跟阿提諾同隊打球時間很短，大約只有兩個月，但很高興能跟他搭配，因為我們兩人場上或場下默契都很好，」幾乎都在禁區討生活，且具備不錯策應能力的布巴羅表示，「我還記得當時我們曾拿過12連勝。」

在公布兩名新洋將後，夢想家還剩1名洋將還未公開，接替上季總教練莫瑞的人選也沒出爐，甚至他們並未放棄追逐本土球星的希望。夢想家將於9月24日到29日前往花蓮觀護盃尋求衛冕，也會打10月底的馬來西亞國際籃球邀請賽。

(中時電子報)