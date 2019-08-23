台中市長盧秀燕調整人事，救民調被視為最主動的原因之一。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕人事新布局，被視為組合救民調的戰鬥團隊，29個局處首長，有4名首長傳出調動，也被點名將轉任研考會主委的新聞局長吳皇昇23日表示，「人事案尊重市長決定，與她的人事權」，盧做這一波調整，讓政務官更適才適所。至於副市長楊瓊瓔可能參選立委，調整作業引關注，對盧團隊成員具「警惕」效果，是否有第二波，其他官員忐忑不安。

換人事救民調？吳皇昇表示，根據市府內部的滾動式民調，民調支持度和滿意度其實都穩定提升，人事案預計下周二市政會議才會正式對外宣布，大家可以看到團隊調整，打造更堅強、更能夠提升團隊作戰能量，擁有正面能量的堅強團隊，帶領台中往更好方向。

對4名被點名加入盧團隊的官員中，有2人是新北市長朱立倫的人馬，吳皇昇表示，並不是用了很多朱立倫團隊的人，而是去搜尋更多對於台中政務推動，有更多幫助的政務官，而現任政務官階段性任務已完成。

即將調任新職務，對新任新聞局長評價？吳皇昇表示，目前外傳的這個名單，要等到下周二盧秀燕在市政會議上正式宣布，他未正面回應新職，只說「不管政務官到哪一個職位基本上就是把自己的事情做好」，新聞局也好、研考會也好，社會局、經發局等外傳名單，在自己崗位上去做好自己的事情。

是否有第二波人事調整？吳皇昇表示，「目前沒有任何消息」，內部也沒有不滿，外傳的名單，最高就是副祕書長，楊瓊瓔可能會參加立委選舉，是否帶職參選，或以前市府擔任民政局長的周永鴻，宣布參選後辭職，下周二會不會變動？吳皇昇強調，盧秀燕對人事調整已經籌畫已久，「是台中市政府和市長的智慧所匯集而成的，人事調整請大家可以期待」。

(中時 )