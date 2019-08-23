桃園市產業總工會與多個工會團體今天赴勞動部前抗議桃園市政府勞檢不公。（林良齊攝）

桃園市產業總工會與多個工會團體今天赴勞動部前抗議，要求勞動部應針對桃園市勞檢處限制工會陪同檢查人數、拒絕將勞檢結果通知申訴人等瞭解並檢討外，並要求勞動部開放產、職業工會陪同勞檢，開放聯合組織協助受害勞工陪同勞檢。

桃市產總披露，日前桃園市政府勞檢長榮國際停運工會時，除了限制工會陪同檢查人數外，陪同的工會代表也無法查看公司相關資料，工會秘書長葉瑾瑜批評，「工會不該淪為橡皮圖章」；豐繹國際公司勞檢至今已超過3個月，卻仍未有結果，更拒絕把詳細勞檢結果告知申訴人。

桃市產總也說，綠環境科技公司雇主以業務緊縮為由，解雇勞工，但在次月份隨即招募工作一樣的員工，再次招募時更要求員工要同意減薪才能回聘，勞動檢查卻「查無不法」，勞檢成為違法解雇的幫兇。

葉瑾瑜指出，目前全台企業工會覆蓋率僅有7％，但勞檢法22條中的「…告知雇主及工會」，卻僅限縮在企業工會，但全台灣有6成勞工在連工會都無法組成的30人以下事業工作，勞動部應盡速研議開放產業工會與職業工會陪同，才能針對勞資爭議中資方明確違法行為，予以督正並開罰。

對此，勞動部職安署技正張世杰說，工會陪同沒有限定人數，以勞檢能夠順遂完成為原則；至於工會代表無法檢閱公司資料，則因部份資料恐涉及隱私、機密，勞檢員有保密義務；勞檢法22條中應通知的工會是「企業工會」，但如果地方政府認為有必要時，也能依勞檢法23條邀請適當人員參與。

勞動部強調，目前針對《勞動基準法》、《職工福利金條例》、《勞動檢查法》等勞動法令涉及複數工會爭議，也正在收集各方建言，通盤研議中；針對工會所提出的個案，勞動部將與桃園市政府聯繫了解。

(中時 )