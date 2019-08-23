桃園市產業總工會與多個工會團體今天赴勞動部前抗議，要求勞動部應針對桃園市勞檢處限制工會陪同檢查人數、拒絕將勞檢結果通知申訴人等瞭解並檢討外，並要求勞動部開放產、職業工會陪同勞檢，開放聯合組織協助受害勞工陪同勞檢。
桃市產總披露，日前桃園市政府勞檢長榮國際停運工會時，除了限制工會陪同檢查人數外，陪同的工會代表也無法查看公司相關資料，工會秘書長葉瑾瑜批評，「工會不該淪為橡皮圖章」；豐繹國際公司勞檢至今已超過3個月，卻仍未有結果，更拒絕把詳細勞檢結果告知申訴人。
桃市產總也說，綠環境科技公司雇主以業務緊縮為由，解雇勞工，但在次月份隨即招募工作一樣的員工，再次招募時更要求員工要同意減薪才能回聘，勞動檢查卻「查無不法」，勞檢成為違法解雇的幫兇。
葉瑾瑜指出，目前全台企業工會覆蓋率僅有7％，但勞檢法22條中的「…告知雇主及工會」，卻僅限縮在企業工會，但全台灣有6成勞工在連工會都無法組成的30人以下事業工作，勞動部應盡速研議開放產業工會與職業工會陪同，才能針對勞資爭議中資方明確違法行為，予以督正並開罰。
對此，勞動部職安署技正張世杰說，工會陪同沒有限定人數，以勞檢能夠順遂完成為原則；至於工會代表無法檢閱公司資料，則因部份資料恐涉及隱私、機密，勞檢員有保密義務；勞檢法22條中應通知的工會是「企業工會」，但如果地方政府認為有必要時，也能依勞檢法23條邀請適當人員參與。
勞動部強調，目前針對《勞動基準法》、《職工福利金條例》、《勞動檢查法》等勞動法令涉及複數工會爭議，也正在收集各方建言，通盤研議中；針對工會所提出的個案，勞動部將與桃園市政府聯繫了解。
(中時 )
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