前女友是很多老婆或現任女友的天敵，TVBS節目《女人我最大》邀請李新及朱海君分享「另一半的女閨蜜 」，李新強調，「一個好的前女友跟女閨蜜，在男生結婚後，都要當自己死了。」她還妙評，「男生都已經結婚了，前女友默默在心中幫他上香就好，為何要常常出現在男生的生活裡？」現場來賓點頭如搗蒜。

朱海君透露自己年輕時真的很傻，她的前男友，總是在約會時帶著青梅竹馬，她越想越怪，覺得自己才是局外人，跟男友反應，前男友卻回：「阿姨交代一定要帶她出去玩。」但壓倒她最後一根稻草是某次前男友生日，朱海君精心準備，買了演唱會的門票要跟他到台北慶生，開車北上時，她一開車門發現青梅竹馬已經坐在副駕，就這樣一路到台北。

到了台北，男友還罵朱海君小氣，演唱會的票怎麼只買2張，甚至說：「難道妳不知道我會帶著她嗎？」讓朱海君傻眼，她當下就跟男友說：「我跟你的緣分就到今天，不要再連絡了，我無法再這樣三人行。」青梅竹馬還很白目直呼，「沒想到妳悶在心裡這麼久。」最後朱海君攔了計程車搭客運回南部，以後再也沒連絡。

李新曝女藝人誇張行徑。（TVBS提供）

李新則回憶，某次老公沈世朋跟她說：「有位以前合作過的女星跟媽媽搭郵輪來台灣玩，應該要盡地主之誼招待一下。」等到要赴約的中午，李新看到老公坐立難安，一問之下才知道，原來是女生傳簡訊跟沈世朋說：「希望你一個人赴約。」理由是因為最近變胖，不想見到李新。李新整個氣瘋，覺得這女生很怪，最後除了李新去，還把小孩、爸媽一起帶去。赴約之後，那女生看到沈世朋一家都出現，臉超尷尬，李新表示，「那女的還是一個人來，連媽媽都沒有帶，她想單獨跟我老公見面。」結果那女生草草結束聚會後就說要集合，最後要上遊覽車前李新問她，「這次玩得開心嗎？」對方說：「沒什麼好的，我應該不會再來了。」李新內心大喊，「太好了，我贏了，妳最好不要再來了。」

(中時 )