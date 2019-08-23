王仁甫日前錄華視《天才衝衝衝》時透露，今年開始家裡展開「存錢大作戰」，嚴格控管生活預算，因為他們打算好好存錢，在小孩高中時帶他們去環遊世界，不過這項存錢計劃才開始執行3個月，距離6、700萬的目標還很遠。由於不能亂花錢，所以今年暑假他們原本沒有計劃出國，但超想出國的季芹竟然搶到888元的廉航機票，於是一家四口就去了日本京都、大阪玩12天。

王仁甫透露，根據「存錢大作戰」，夫妻倆每個月各自生活費不能超過1萬5千元，小孩則是6百元，他原本以為會不夠花，沒想到還能多存兩千元，讓他很有成就感。存錢過程中他最痛苦的就是不能上網，因為每次滑手機看到誘人廣告，都會忍不住買下來，為了怕自己亂花錢，他強迫自己盡量不要去滑手機。而兩個小孩之前一週只有30元零用錢，現在一個月給6百元，也是花不完。每個月還會很開心跟他說：「我還有剩！」甚至還會把每月剩下的錢存下來，因此養成存錢的好習慣。

由於他主持《飢餓遊戲》贏的一方會有8千元獎金，若遇到錢不夠花，他就只能靠《飢餓》賺取獎金。例如他日前開車被開了6千元罰單，季芹要他自己想辦法繳罰單，錄影時他就在節目中信心喊話：「我要贏獎金，罰單快過期！」沒想到竟然讓他順利贏得8千元，繳完6千元的罰單，還多了2千元私房錢。

王仁甫表示，自己從小就是苦過來的人，曾在便利商店打過工、當過洗車工、火鍋店炸花枝丸、也賣過手機，很多事情都做過，現在經營民宿，為了生活，他也會自己端盤子、洗廁所、煮飯，「我一直夢想等小孩大一點，以打工換酬方式帶他們去環遊世界。例如搭渡輪我可以去搬行李，或去餐廳打工點菜，賺一天薪水，帶小孩體驗各地方生活。

(中時 )