台化雲林縣麥寮芳香烴三廠今年4月間氣爆，造成麥寮等鄰近鄉鎮農漁及房屋損失等，郭姓廠長等7人上午被雲林地檢署依《刑法》失火燒毀住宅等以外之物罪嫌起訴。

起訴指出，被告等7人分別為芳香烴三廠郭姓廠長、製程課長、檢核值班主管、保養人員、值班盤控人員、領班人員、現場巡檢人員等，長期對管線疏於檢查、保養及維修，致芳香烴三廠200區去丁烷塔3C250至3E254間的10吋液化石油氣（LPG）管線逐漸減薄，而無法承受管內壓力而破裂洩漏管內的液化石油氣（LPG）。

起訴書表示，被告等7人明知10吋液化石油氣（LPG）管線所輸送的液化石油氣（LPG）閃火點為-100℃，若有洩漏情事，且洩漏點附近產生火花，極可能造成爆炸，而此種洩漏狀況廠內並無明文的標準作業流程，情況急迫而無法立即架設鷹架接近破裂處沖吹，以稀釋濃度及維修情形下，應立即關閉該管線運作，以阻止液化石油氣（LPG）繼續外洩，並進行灑水降溫，以避免爆炸。

台化芳香烴三廠氣爆 廠長等7人被起訴

起訴書說，2019年4月7日上午9點半許，現場巡檢人員發現管線破裂後，遂層通報至廠長，惟僅以加強巡視方式監看破裂情形，無人依其本職專業，執行停止管線運作及灑水等預防措施，致管線洩漏處於同日下午1點55分許造成強勁氣流（洩漏孔洞面積及製程洩漏壓力的反作用力為4.563公噸）使該區3E254-B散熱風扇與其外殼摩擦產生火花，引爆洩漏在外的液化石油氣（LPG）而起火燃燒、爆炸，燒燬管線及機器設備，致生公共危險，但公共危險嫌是故意為之，7被告並非故意。

(中時 )