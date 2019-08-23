新北表揚特優里長 36歲許政鎧創新做專屬里民報紙 12:292019/08/23 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北最年輕里長是36歲永和區永樂里許政鎧，最特別是與里民共同創新發行「永樂里民報」，為社區注入新活力（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞，新北市政府今日於新莊舉行「108年特優里長及績優民政人員表揚大會」。受獎里長中，新北最年輕里長是36歲永和區永樂里許政鎧，最特別是與里民共同創新發行「永樂里民報」，為社區注入新活力；最年長為新莊區國泰里長75歲陳金乾，已連任6屆共服務21年，他秉持「用心耕耘，不問收獲」的態度服務里民 (中時 ) #里長 #里民 #新北 #永樂里 也許您會感興趣 推薦閱讀 拒接韓新北競總主委惹議 侯：時間真的不夠用 10:512019/08/19 政治 新北推友善動物城市 112家寵物長照機構掛牌 11:312019/08/19 生活 新北登革熱延燒 永和警加強消毒、宣導 13:242019/08/19 社會 日大仙市煙火秀 盼新北看得到 04:102019/08/20 地方新聞 新北攜手慈濟 防災教育特展開跑 04:102019/08/20 地方新聞 新北首創 寵物長照機構掛牌 04:102019/08/20 地方新聞 新北三芝透天厝大火 49歲男命喪火窟 09:252019/08/20 社會 新北就業輔導 助更生人戒毒重生 18:112019/08/20 社會 新北創生隊 從地方需求出發 01:312019/08/21 地方新聞 汰換節能家電 新北飆9萬件 04:102019/08/21 地方新聞 生活熱門新聞 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 - 生活 颱風白鹿海警發布 24日影響台灣最大 - 生活 白鹿直撲 今起4天全台降雨熱區 - 生活 不斷更新》白鹿明直穿南台灣 登陸熱點曝光 - 生活 白鹿陸警發布！最新路徑曝光 這些區防豪大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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