為表彰特優里長及民政人員長期為地方奉獻的辛勞，新北市政府今日於新莊舉行「108年特優里長及績優民政人員表揚大會」。受獎里長中，新北最年輕里長是36歲永和區永樂里許政鎧，最特別是與里民共同創新發行「永樂里民報」，為社區注入新活力；最年長為新莊區國泰里長75歲陳金乾，已連任6屆共服務21年，他秉持「用心耕耘，不問收獲」的態度服務里民

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