一名男網友日前在路上撿到一支蘋果哀鳳手機，沒想到竟是個悲劇，手機歸還正妹失主，還被當盤子，白白被吃了一頓「霸王餐」。

外型陽光的原ＰＯ男在臉書《爆廢公社二館》崩潰發文，昨（２１）天在路上撿到一支蘋果iPhoneX，「看著手機桌布，我想機主應該是個正妹」，不過他沒有動起邪念，趕緊送往警察局，沒想到途中電話突然響了，一看是失主來打，女方一開口就感動喊話，堅持要吃一頓飯當作答謝「還很有心找一間有氛圍的高級餐廳！」，原PO忍不住竊笑，心想根本賺到了。

網友看到原PO遭遇笑到崩潰，直呼快筆記！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

照片可見，原PO享用著濃湯，正妹就坐在右方吃沙拉，彷彿奇蹟般的豔遇，「我們聊的還挺開心的，從外太空聊到內子宮無所不談，我覺得她就那個理想的人」，正當用餐完畢時，正妹的手機恰好響起，她趕緊起身並走出門外接媽媽的電話，原PO當下沒發現異狀，反而沾沾自喜等待對方回來結帳，結果等了好一會兒，「…就再也沒回來了」，最後他猛然驚醒，原來這霸王餐的套路好迂迴，「嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚～」

大批網友看到紛紛笑到翻「下次要挑那種先結帳的餐廳」、「有一種悲傷，是吃飽一頓卻又要你買單」、「哈，霸王餐」、「你現在還在後方刷碗嗎？」、「用這招騙飯吃，天天吃免費的高級餐廳」、「騙吃騙喝成功了」、「真是個感人的故事」、「我今天也要來掉手機」、「7月半別亂撿」。

(中時電子報)