郭柯王今合體出席北市府舉辦的823炮戰音樂紀念會，北市議員游淑慧質疑，活動沒邀請823相關人士，反而邀請郭台銘、王金平兩位「地方仕紳」出席，根本是浪費公帑騙政治同框，且今天三人合體拍照完，人潮瞬間消散，場面冷清，質疑「這場活動紀念什麼？誰是主角？ 」

對此，柯P幕僚「學姐」黃瀞瑩今接受廣播節目專訪，她澄清，823戰役對於台灣人都有不同的歷史意義，紀念活動並非第一次舉辦，兵役局每年都會廣發邀請函，現場也有準備茶點，讓阿公阿伯一起參與 ，「當然有很多貴賓對於823炮戰，有心中想要紀念的價值，很歡迎他們一起共襄盛舉」。

黃瀞瑩說，823炮戰紀念公園原名北安公園，2016年在北市議員厲耿桂芳的提議下，改建為823紀念公園，每年都透過音樂饗宴的方式紀念，並非今年有甚麼政治安排，柯市長才參與，先前早已出席多次。

另外，由於市府座位安排上讓郭董坐中間，柯、王則分別坐在兩側，引發政治聯想，對此黃瀞瑩說，以往北市主辦活動，因為柯是主人，且需要上台致詞，幾乎都是安排在靠走道的位置，此次並無刻意安排。

不過黃瀞瑩也透露，雖然柯市長是三人中年紀最小的，但柯頭髮全白，站姿又常駝背，因此在車上時市長有先整理頭髮，幕僚也提醒柯要注意儀態。

(中時 )