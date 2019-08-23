解放軍高超音速武器

高超音速武器研發幾乎已進入戰國時代，就在美中俄使盡渾身解數，互相較勁之際，一名軍事分析家警告，解放軍正在研發的東風-17飛彈可穿透美防空網，對區域穩定造成威脅。

據《南華早報》（South China Morning Post）23日報導，中國航天科工集團（CASIC）的消息人士說，目前仍在研發的高超音速東風-17飛彈在飛行時，可轉換攻擊目標，讓其他國家的防空系統較難攔截。

由於事涉敏感，這位要求匿名的消息人士指出，東風-17能投放核武與傳統武器。他說，目前中國航天科工集團旗下有兩個機構正在競相開發這些先進性能。而美國情報界估計，東風-17可望在2020年發揮初始戰力。除了中國大陸外，美俄也急起直追，致力發展高超音速滑翔體技術。

星空二號

澳洲雪梨麥考瑞大學（Macquarie University）軍事研究員倪凌超（Adam Ni）說，由於東風-17能穿透美國既有的飛彈防禦網，因此發展這款武器，能提高中方的核威懾力。不過，他也指出，由於發射高超音速飛彈只需短短幾分鐘，縮短了決策時間，迫使領導人必須在極短的時間內，就做出重大的決定，因此競相發展如東風-17之類的高超音速飛彈，不利區域穩定。

東風-17是中方第一款有高超音速滑翔體的中程彈道飛彈，而滑翔體的彈頭是專為東風-17設計，也進行了世上第一次旨在作戰部署的滑翔體系統測試。

中方2017年11月兩度測試東風-17，第一次是在內蒙的酒泉航太發射中心，飛行了約1,400公里。根據華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（Centre for Strategic and International Studies）說，在那次測試中，滑翔體飛行了近11分鐘，後來在距目標幾公尺內成功降落新疆且末附近。

(中時電子報)