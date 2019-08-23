兩艘美艦於23日在台海中線偏東航行，其中一艘為聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦，並以10.5節平均航速向台海東北方向前行，該艦航行期間開啟船舶自動辨識系統(AIS)，這是美軍近年來首次派遣海軍陸戰隊專用的登陸艦通行台海。

據了解，該艦是自日本沖繩基地出發，8月18日時尚在日本沖繩基地。

國防部23日就該艦通行台海一事表示，針對台海周邊海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為，均能嚴密掌握及應處，若有最新動態，將會即時對外說明。

(旺報 )