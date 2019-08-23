獨》美聖安東尼奧級兩棲登陸艦 今通過台海中線 12:432019/08/23 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美軍聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦。取自美國海軍官網 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩艘美艦於23日在台海中線偏東航行，其中一艘為聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦，並以10.5節平均航速向台海東北方向前行，該艦航行期間開啟船舶自動辨識系統(AIS)，這是美軍近年來首次派遣海軍陸戰隊專用的登陸艦通行台海。 據了解，該艦是自日本沖繩基地出發，8月18日時尚在日本沖繩基地。 國防部23日就該艦通行台海一事表示，針對台海周邊海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為，均能嚴密掌握及應處，若有最新動態，將會即時對外說明。 (旺報 ) #台海 #通行 #登陸艦 #航行 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 美台海專家：台做美棋子是錯誤 04:102019/08/19 焦點新聞 中日韓共謀和解的契機 04:102019/08/19 論壇廣場 台隆黃教漳 從製造到流通 堅持藍海策略 04:102019/08/19 財經要聞 AIT處長登紀德艦 強調台美共同維護航行自由 15:072019/08/20 政治 龍明彪斥台獨是民族敗類 會被送上刑事審判台 20:392019/08/20 兩岸 美售台新戰機 府：對台海與區域安全有重大意義 09:212019/08/21 政治 比航母更重要！陸075艦就快下水了 09:442019/08/22 軍事 日本森大廈最大規模都更案 打造日本第一高樓 15:012019/08/22 國際 美國務卿：售台戰機合於歷史關係與美中三公報 20:252019/08/22 兩岸 F-16V這麼管用 能扭轉台海局勢？ 04:092019/08/23 話題觀察 兩岸熱門新聞 港職工盟：已有14人因反送中言行被解僱 - 時政 自由行何時解禁 劉結一表態 - 焦點新聞 - 旺報 獨》美聖安東尼奧級兩棲登陸艦 今通過台海中線 - 兩岸 - 旺報 兩岸史話－武力統一貽害無窮 - 日報 香港會計界700人反送中遊行 促設獨立調查委員會 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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