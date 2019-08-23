馬、蔡於金門「823炮戰」紀念日在太武山相遇，來一場不一樣的「雙英會」。（取自馬英九臉書）

馬、蔡於金門「823炮戰」紀念日在太武山相遇，來一場不一樣的「雙英會」。（取自馬英九臉書）

前總統馬英九偕金門縣長楊鎮浯（左）赴太武山，向「823炮戰」陣公亡官兵致敬。（李金生攝）

前總統馬英九（中）偕金門縣長楊鎮浯等人赴太武山，向「823炮戰」陣公亡官兵致敬。（李金生攝）

今天是「823炮戰」61周年紀念日，老兵代表悼念昔日患難與共的袍澤。（李金生攝）

前總統馬英九強調，如果蔡總統也能夠重視國軍保衛中華民國的歷史，將會使她得到更多的尊敬。（李金生攝）

針對蔡英文總統今天跨海公祭「823炮戰」陣亡官兵，也登太武山公墓悼念的前總統馬英九表示「我覺得是一個好事情，是一個進步的作法」，並強調「如果她也能夠重視國軍保衛中華民國的歷史，這會使她得到更多的尊敬。」

蔡、馬上午都上太武山公墓悼念陣公亡官兵，2人並在下山路上相遇，握手寒喧一下，在這個有重大意義的日子，在金門來一場不一樣的「雙英會」。

帶領「大九學堂」成員登山的馬英九主動向媒體提到，他在離開「毋忘在莒」勒石，往下山路上走時，碰到赴古剎「海印寺」晉匾的蔡總統，學員們還拉起布條歡迎她。媒體追問2人有擦出甚麼火花時，他則打趣回答：「當然沒有打起來啊！」

去年「823炮戰」60周年，蔡總統不來，今年61周年才來，當地民眾認為是「為了選舉而來！」馬英九則認為蔡總統能夠來到，向陣公亡將士致敬，他覺得是一個好事情，是一個進步的作法，並說去年如果能來當然更好，不過今年能夠來，仍會給予肯定。

馬英九強調，「823炮戰」軍民死亡很多，國軍一共陣亡500多人，其中55％是老兵，45％是

充員戰士，因此不管台灣哪一個族群，都參與這一場保衛台灣的聖戰，做為中華民國的領導人，在適當的時候更應該來。

至於金門民眾希望將今天訂為國定假日，馬英九則表示，目前的作法是紀念但不放假，很早以來就這樣子，很多節日也都是如此，因為放假茲事體大，牽涉到股市和勞工休假，紀念而不放假應該是比較好的作法。

金門823大咖多！ 蔡英文「巧遇」馬英九

(中時 )