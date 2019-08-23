台灣美女設計師兼藝術家蔡珮瑄，作品遠及大陸與歐美。（蔡珮瑄提供）

台灣美女設計師兼藝術家蔡珮瑄，從小對宋、明時期人們生活的樣貌著迷，透過空間設計實現生活美學。在她創作的空間裡，各種風格、文化碰撞融合，交織出一種愉悅又獨特的和諧，作品遠及大陸與歐美。2014 年，蔡珮瑄回到出生地台北，起創「瑄境」。

在2019年第五十八屆威尼斯雙年展的脈絡下，蔡珮瑄於全球藝術事務基金會(GAA Foundation) 主辦的《個人結構-身分》展覽裡，透過空間與影像結合所呈現的藝術裝置《一個有靈魂的空間》(A Space With DNA) 於本博宮(Palazzo Bembo) 展出。

時空變換，在台北迪化老街上「迪化半日」的茶屋裡，綠蔭環繞，蔡珮瑄透過影片與不同空間裝置的結合，與威尼斯雙年展同步，呈現《一個有靈魂的空間》與空間合而為一、藝術即是生活的演繹。

在不同城市，不同季節、情境，放映與威尼斯相同的影片，蔡珮瑄邀請參觀者在進入茶屋觀看影片的同時，飲用茶室冰鎮的冷泡白玉蘭金萱，聆聽影片裡的故事和音樂，沉靜融入美的饗宴。

威尼斯雙年展台北同步展《一個有靈魂的空間》蔡珮瑄主題展，展覽時間即日起至9月9日，展覽地點：迪化半日一樓茶屋 (台北市迪化街一段133號)，每週六（8／24、8／31、9／7）下午三點藝術家導覽。

(旺報 )