英國駐香港總領館本地僱員鄭文傑被大陸處以行政拘留15日，事件引起國際廣泛關注，其中加拿大廣播公司（CBC）亞洲記者兼北京分社社長彼得里契奇（Sasa Petricic）23日透露，加拿大駐香港及澳門總領事館已經取消所有香港員工前往大陸工作的行程。隨後加國駐港領事館證實，該領館已經取消了所有本地雇員前往大陸旅行的計畫。但未說明旅行限制的理由。

彼得里契奇說，加國駐港澳總領事館有此決定，是鑑於鄭文傑被中方的安全部門拘留。另外，加拿大領事館發給路透社的電子郵件中沒有提供對其員工旅行限制的理由。

28歲的鄭文傑被控於本月9日在大陸嫖妓，遭中方處以行政拘留15日的處罰。英國外交部發聲明指，正嘗試與鄭文傑聯絡，敦促北京及地方當局提供更多有關資料；聲明重申，自鄭文傑被拘留至今接近兩星期，英方和鄭的家屬一直無法與他取得聯繫，將持續向中方提出要求。

(中時 )