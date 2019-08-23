為了讓青年學子透過不同視角貼近科學，並汲取不同領域的科普知識，進而由科學家的研究歷程及成果獲得啟迪，激發創新思維，科技部今(23)日宣布「Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動全面開放報名，並預訂於9月29日在全國閃亮登場。

科技部表示，本次活動是首次與受補助機構和法人攜手合作，以「Open House Day」形式，大規模向外界開放分布於全國各地的54個科研場域，不僅為國內創舉，在國外亦不多見。

科技部指出，活動主要針對學生族群設計，型態相當多元，含場域定時導覽、實品展示、影片賞析、科普演講、動手做等，涵蓋基礎科學、應用科學及前沿科技等領域，活動高達200場次，地點更遍及北、中、南、東各區，科技部希望透過開放特色研究中心、AI創新研究中心、國家實驗中心、大學實驗室以及科學工業園區等場域，引領年輕人踏入平日不易觸及的科研基地，一窺其中堂奧，並近身觀察科研工作者的日常，進而深化對科學的理解。

科技部長陳良基說，創新是驅動科技發展的動力，而青年學子蘊含豐沛的創意能量，翻轉未來的力道相對強勁，若能吸引更多年輕人將來以科學研究為志業，學界才能生生不息。因此，陳部長鼓勵學生利用假日為自己規劃一場挖掘科學寶藏的小旅行，藉此次「Kiss Science」活動，發現科學的瑰麗與魅力，進而和科學「一吻定情」。

此外，為了鼓勵學生踴躍參與本活動，科技部首開先例，邀請高中熱舞社團以舞蹈詮釋大屯火山觀測站、新竹科學園區探索館、南科AI_ROBOT自造基地、國家太空中心、勵進號海洋研究船等科研場域之特色及其科學內涵，希望藉熱播影片達到拋磚引玉的效果，吸引全國各校師生參與後續「熱舞接力」活動，以青春演示科學，以科學豐富青春。

科技部強調，各場域均規劃饒富趣味的活動內容，且免費開放參觀。例如，台灣大學量子電腦中心「NTU-IBM Q 量子電腦導航」特別設計實際操作課程，引領青年學子一窺量子電腦的威力；「小巨蛋裡的大驚奇」則首次開放外界1日進駐，與來自國外的創業社群及加速器進行交流；另外還有台灣體育運動大學「Open House, Close to Sport Science」以智慧棒球為主軸，讓民眾了解如何透過科技增進球員運動表現;台灣半導體研究中心台南南科園區的「創意無限大—感知晶片好好玩」，可讓民眾親身體驗穿無塵衣的感受，進而更理解IC晶片的精密製程；東華大學資訊工程系「智慧觀光—雲遊花蓮」則展示如何將智慧型手機化身虛擬個人響導，讓旅行更加精采。

科技部指出，有意參與本活動的民眾，可至「Kiss Science—科學開門，青春不悶」網站 (www.kissscience.tw)查詢相關訊息及報名，為今年留下熱力無限的科學體驗。

(旺報 )