加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，除非俄羅斯勢力退出烏克蘭，否則加拿大反對俄國重返八大工業國集團（G8）行列，拒絕美國總統川普的提議。

七大工業國集團（G7）會議本週末將在法國登場。

方慧蘭說：「我想我們都會高興地歡迎俄國再次尋求成為我們志同道合國家集團、一個信守法律和落實民主國家集團的合格成員。」

她補充道，但首先俄國須「展現出他們想要退出克里米亞（Crimea），並結束唐貝斯（Donbass）的戰爭」。

俄羅斯曾在1997年加入這群代表富裕民主國家的陣容。

然而，自2014年俄國入侵和併吞原屬烏克蘭的克里米亞後，俄國就被踢出原有的G8框架。俄國總統蒲亭也被控在英國及歐洲其他地區精心安排謀殺，並企圖操控2016年美國大選，導致川普出乎意料勝選。

方慧蘭追憶，當時歡迎俄國回歸是「完全正確」的。

她解釋：「當時的七大工業國集團是對一個民主化、重建後的俄國，釋出善意。」

但接著，俄國卻囂張違反國際法，侵犯和併吞克里米亞，更變本加厲在唐貝斯開戰。「這才導致俄國被剔除」。

英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國等G7國家領袖，24至26日將在法國西南部城市比亞里茲（Biarritz）集會。

(中央社)