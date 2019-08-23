總統蔡英文7月22日結束「自由民主永續之旅」，卻立刻爆發國安局人員涉嫌藉專機之便走私萬餘條香菸入境，台北地檢署歷經33天偵辦，今起訴國安局少校侍衛官吳宗憲、華航空品處副總邱彰信等13人。華航聲明，對於4名同仁遭起訴感到痛心與遺憾，對於基層同仁依指示或慣例作業，非故意或重大過失觸法者，公司會持續提供必要法律協助。

華航強調，對於本次「自由民主之旅」專機免稅品作業涉及不法一事，自案發後公司全力配合相關偵查作業，協助拼湊期還原過往作業歷史。今日台北地檢署就本案起訴本公司4位同仁，華航深感痛心與遺憾，此案造成各界紛擾，公司管理階層也再次向社會大眾表示最深的歉意。

華航重申，未來專機免稅品銷售，將依一般客機作業，不開放免稅菸品預購，菸品裝載數量以旅客總人數可攜帶數量為上限。爾後亦將建立專機免稅品數量管控機制，確實在航機空間、載重等各項限制內進行免稅品裝載，並於機上完成交貨，不於機邊交付預購免稅商品。

此外，持續改革內稽、內控制度，強化所有員工法制精神，除致力重拾社會大眾信心外，亦將盡力維護所有華航員工安居樂業的家。

華航指出，對於基層同仁依指示或慣例作業，非故意或重大過失觸法者，公司內部仍將持續提供必要法律協助。

(中時 )