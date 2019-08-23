技職奧運開幕，中華隊入場。（黃偉翔提供）

技職奧運開幕，中華隊入場。（黃偉翔提供）

第45屆國際技能競賽自22日起26日，共為期4天，在俄羅斯喀山盛大舉行，今年中華隊由勞動部長許銘春率團參賽，總共派出51個職類，58名國手與世界各國技職菁英好手一較高下。

「目標一定是拿金牌，上一屆國手拿了兩金，除了世界汽車技術金牌，更是台灣最佳選手獎，因此這屆目標是三金！我還要多拿一個世界最佳選手獎，1600多位世界級選手中只有一位可以獲得。」汽車技術國手呂祖懿深信自己做得到。

上屆電子金牌國手蔡喻至，這屆身份轉為指導教練。「有點感傷，但又有點興奮，因為自己參與培訓的電子國手，正踏上夢想道路。」蔡喻至再度來到國際賽現場，此刻的夢想卻是協助眼前指導了一年的國手，可以替台灣拿下獎牌。

2018年獲選WorldSkills BeChangeMaker、人在技職奧運現場的Skills for U執行長黃偉翔受訪表示：「台灣社會充斥著醫師、老師、律師...等成功模板，但事實上，社會由百工百業所撐起，這群人是多數卻鮮少被重視，因此透過國際技能競賽，讓社會看見不同職業的成功模板，讓我們的青年願意投入技能學習，並引以為傲！」

國際技能技能競賽堪稱技職奧運，比賽規模比照奧運等級辦理，比賽項目包括美容美髮、餐飲、西點製作、汽車板金、門窗目工等等，上屆台灣獲得4金1銀5銅27優勝獲獎率88％。勞動部長許銘春賽前勉勵國手：「要有絕對的專注、絕對的信心。希望58面金牌都拿回台灣」

第45屆國際技能競賽在台灣時間8月23日凌晨0點在俄羅斯喀山熱鬧開幕，中華隊選手揮舞會旗、穿著整齊深藍色西裝驚艷全場。此次競賽將與來自全世界63個國家、超過1300名選手一起競爭，主辦單位為求賽事完整順利，募集超過3500名志工、聘請1300名專家權威擔任裁判、現場更預估超過將會吸引超過25萬人一起響應盛會。

開幕典禮當中，俄羅斯總理-德米特里·梅德韋傑夫 強調：「技職是現代人重要的學習能力，透過技職讓自己有機會嘗試不同的專業方向，找到自我。」

(旺報 )