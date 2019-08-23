香港機管局上周三（14日）向法庭取得臨時禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威。該限期至今日屆滿，機管局今早在高等法院申請延長禁制令，獲批准延長至另有審訊或法庭命令為止。機管局原先獲頒的臨時禁制令，禁止任何人阻礙或干擾機場正常使用，亦禁止在示威區外示威；任何人如違反，可構成藐視法庭。

《明報》報導，法官陳嘉信頒下命令，同意早前示威者在機場的示威活動嚴重影響香港的商業利益及國際聲譽，又稱社交媒體上有網友已再次發起機場示威活動，加上被告一方沒有代表應訊，最終批准原告方延長禁制令至另有審訊或法庭命令為止。

機管局原先獲頒的臨時禁制令，禁止任何人阻礙或干擾機場正常使用，亦禁止在示威區外示威；示威區內的示威亦需為合法及和平，而航空公司登記櫃位範圍為「進入管制區」，只有旅客及獲准人員可進入，任何人如違反禁制令，可構成藐視法庭，有需要時警方會支援及配合機管局及執達吏。

另外，香港周末示威活動仍多。有網友計畫明日（24日）發起「和你塞」堵塞前往機場交通的行動。機管局今在全港多份報章刊登廣告，以「請愛護香港機場」為題，強烈反對近日網上再次號召意圖破壞機場運作的一切行為。

機管局表示，會盡力維持機場運作順暢，同時懇請年輕人若熱愛香港，便應拒絕參與或支持任何妨礙機場正常運作和損害機場國際形象的行動，令依靠機場的數十萬名航空、旅遊、運輸、物流及貿易等行業從業員能保住飯碗，不致失業。

(中時 )