氣象局發布白鹿颱風海上颱風警報，南水局23日9時成立應變小組，搶修搶險人員及機具均進駐待命。（南水局提供）

氣象局於23日上午5時30分已發布白鹿颱風海上颱風警報，路徑持續接近台灣南部，南水局今天(23日)9時成立應變小組，曾文水庫於上午9時透過防淤隧道調節性放水，放水量每秒50立方公尺，牡丹水庫亦進行調節性放水，放水量每秒30立方公尺，目前均持續放水中。

今日曾文水庫蓄水率約90％，預估累積降雨量20毫米可達水庫水位228公尺(8月滿水位)，另牡丹水庫蓄水率約67％，如累積降雨量達315毫米也會滿庫。南水局將視颱風降雨狀況適時調節水庫水位，增加水庫蓄洪空間外，也會兼顧水庫蓄水量，以滿足未來各標的用水。

南水局為掌握颱風動態及降雨情資，全面檢點各項整備作業，搶修搶險廠商人員及機具均進駐待命，減低災害發生機率。時值颱風季節，民眾可由南水局全球資訊網(www.wrasb.gov.tw＼index.aspx)查詢所轄堰壩水情資料，也可由水利署防災資訊服務網(fhy.wra.gov.tw.)查詢水庫放水資訊。

南水局呼籲民眾隨時注意水庫調節性放水或洩洪訊息，另水庫放水時，也會透過「細胞廣播服務」（CBS）發送放水訊息至水庫下游河川兩岸民眾的手機，提醒民眾遠離河床以確保安全。

(中時 )