白鹿颱風目前正加速移動，向台灣逼近，台灣颱風論壇表示，因此路徑變數降低，預估最終仍以「輕颱」登陸。台灣颱風論壇研判，白鹿將由登陸台東至恆春近海的位置進入台灣，預估登陸時間為明（24）日上午，並於週六晚間離開。綜合影響，原則上風雨分布將是「南、東＞北、中」，對全台的影響時間，集中在週六一整天。

依強度判斷，白鹿颱風仍正在整合、增強中，但南強北弱的結構，還是很明顯。考慮到颱風本體移動速度，只剩下不到一天就即將觸陸，發展與調整的時間已經有限，極有可能白鹿最終就以此結構接近，預期白鹿以「輕颱上限」等級侵襲台灣。

雨勢最大區域為花東、恆春，週六整日風雨都大，特別是台東～恆春，極可能很接近颱風中心，仍需嚴防登陸瞬間將帶來狂風暴雨；南部、澎湖則要等到颱風過山後，一旦全面轉吹偏南風(回南現象)，將由風平浪靜，急遽轉為強風豪雨，一定要注意；至於北部、中部，風雨感受將很有限，北北基一帶，受地形偏東風影響，仍然不時會有強陣風，桃竹苗、中部，因位於背風面，要留意焚風發生。

待週六晚上至週日清晨，白鹿會快速遠離，屆時各地的風雨都會逐步減弱，因偏西走向，並不會帶入西南氣流，全台會漸漸恢復為典型夏季天氣型態。

(中時電子報)