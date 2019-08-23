今天是823戰役61周年，蔡英文總統特別赴金門紀念，郭柯王也藉機公開「同框」，韓國瑜競選總部認為，「紀念回歸紀念，政治回歸政治」，今年的823紀念活動，如果是因為選戰的考量，而模糊了紀念的焦點，是對先賢烈士的大不敬，呼籲要回到最原本的初衷。

韓競總指出，民進黨上任後，漠視國軍保衛中華民國的戰史，還聲稱823砲戰是國民黨和共產黨的戰爭，有什麼好紀念的？顯示民進黨心中完全沒有中華民國。

此外，民進黨為了挑撥世代對立，整肅異己，推動不公不義的「年金改革」，就是在利用國家機器，清算這些過去保家衛國的將士，這種忘恩負義的行為令人不恥和遺憾。

對於在823砲戰當中，為了保衛台灣民主自由而犧牲奉獻的所有軍民鄉親，韓國瑜致上最崇高的敬意與謝意。身為中國國民黨總統參選人的他，會竭盡全力，捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，以及捍衛台灣的生活方式，並致力於台海的和平與穩定。讓人民遠離戰爭炮火的威脅。

韓國瑜競選總部指出，「823砲戰」書寫了國軍用生命保衛台灣的壯闊史詩，台美合力捍衛自由的堅定盟約。不忘記犧牲的同袍，不扭曲歷史的真相，是做人的本分，也是教導下一代的責任。

金門823大咖多！ 蔡英文「巧遇」馬英九

(中時 )