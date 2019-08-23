心靈海集團富少游瀚甯去年7月租賃1部藍寶堅尼，再與車友相約試車，但行經北市自強隧道時因車速過快，撞上隧道內施工的工程車，導致張姓工人及同車副駕座的劉姓女友死亡，士林地院23日開庭，檢方認為游除過失致死罪外，今又當庭追訴妨害公眾往來安全致死罪，刑期為7年以上。

心靈海集團富少游瀚甯去年7月租賃1部藍寶堅尼，行經北市自強隧道時因車速過快，撞上隧道內施工的工程車，導致張姓工人及同車副駕座的劉姓女友死亡。（中時資料照）

心靈海集團富少游瀚甯炸墜道造成2死，撞毀租賃的藍寶堅尼。（中時資料照）

23日開庭並當場勘驗遊在隧道內的直播錄像，沿路狂飆的車輛在隧道內發出轟然巨響，接著因閃車撞上工程車，最後更聽到劉女的慘叫，場面驚悚，游的表情十分哀傷，低頭嘆氣不敢直視影片。

士林地檢署檢察官引用去年10月，發生在南京東路無照謝男撞死3人的車禍判例，指游在公共道路狂飆，無視其他民眾安全，涉及妨害公眾安全致死罪，但游的律師認為當時隧道車流很少，游男與車友是一前一後，沒有並併、競速的情形，狀況和南京東路車禍完全不同，法官最後表示，因檢察官補充法律，合議庭將進行後續審理。

據了解，游男肇禍後，游家已花費近5000萬元與張姓工人、劉姓女友的家屬達成和解，劉女母親，也是游的準岳母，也對外表示已原諒女婿，張姓工人的兄弟也親筆寫信，兩家人都向法院求情，被視為是法務部及司法院推動「修復式司法」的表現。

(中時 )